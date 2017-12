Demotape Clinic | m4music |Anmeldeschluss am 28. Januar 2018 Friday, December 1, 2017

Radio X präsentiert die Demotape Clinic 2018: Die Demotape Clinic ist der Nachwuchswettbewerb für Schweizer Popmusik des Migros-Kulturprozent. In den vier Kategorien Pop, Rock, Electronic und Urban vergibt die Jury den mit je 3000 Franken dotierten Fondation-SUISA-Award. Der vielversprechendste Artist aus den vier Stilrichtungen erhält zusätzlich die Auszeichnung «Demo of the Year» und damit weitere 5000 Franken. Die Anmeldefrist für die Demotape Clinic 2018 ist eröffnet! Bis zum 28. Januar 2018 kann man sich anmelden.