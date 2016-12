Dead Brothers gastieren im neuen Parterre One Friday, November 25, 2016

Vor 2 Wochen zeigte sich das Parterre One in neuem Gewand der Öffentlichkeit. Das Konzept: mehr Konzerte, mehr Parties, mehr Kultur. So auch morgen Abend, wenn Voodoo Rhythm Band, The Dead Brothers dort spielen werden. Vorallem die neue Soundanlage konnte unseren Redakteur Mirco Kaempf begeistern.