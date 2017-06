Die Poesie der Zeit und Vergänglichkeit im Schaulager Thursday, June 29, 2017

“OLYMPIA – The real-time disintegration into ruins of the Berlin Olympic stadium over the course of a thousand years” nennt sich die neue Grossleinwandprojektion von David Claerbout, die aktuell die Räume des Schaulagers einnimmt. Es sei dies ein “Techno-Hippie” Kunstwerk wie der Künstler sagt. Über mehrere Jahre wurde das 1936 erbaute Olympiastadion vom Künstler digitalisiert, die Witterungen und Botanik in dessen so programmiert, dass das Bauwerk in 1000 Jahren zerfallen ist. Hört mehr zum Kunstwerk und Kommentare des Künstlers im Kulturtipp von Mirco Kaempf. (zu sehen bis am 22.Oktober 2017)