Das Iselin-Quartier wird wachgeküsst – mit einem Abend der offenen Türen Friday, November 17, 2017

Das Iselin-Quartier wirkt auf den ersten Blick, wie ein verschlafenes Wohnquartier. In den kleinen Quartierstrassen und Hinterhöfen beherbergt es aber zahlreiche Ateliers, Restaurants, Cafés, Läden oder Geschäfte. Die Bewohner des 4055 näher zusammenbringen und auf eine Entdeckungstour durch das Quartier einladen, das will die Quartierkultur 4055. Für einen Abend, am Freitag den 17. November, verwandelt sich die Apotheke in ein Meditationszentrum, der Veloladen in ein Kino oder das Golschmiedatelier in einen Workshop. Hanna Girard hat Jasmin Schraner aus dem Organisationsteam im Herzen des 4055 in einem Café getroffen und mit ihr über das Iselinquartier gesprochen.

Programm