Damian Marley am 18. Juni im Z7 präsentiert von Radio X Tuesday, May 9, 2017

Damian Robert Nesta Marley – auch “Jr. Gong” in Anlehnung an den Spitznamen seines Vaters “Tuff Gong” – hat das musikalische Talent in die Wiege gelegt bekommen und hält das Erbe seines Vaters und jamaikanischen Reggae-Stars Bob Marley in Ehren. Er popularisiert die jamaikanische Musik durch die Vermischung mit von Dancehall und HipHop und ist inzwischen selbst schon zur Reggae-Ikone und zum spirituellen Revolutionär geworden. Nach seiner Zusammenarbeit mit “Nas” 2010 und dem daraus entstandenen Album “Distant Relatives” soll nun im Juli dieses Jahres endlich seine neue Platte “Stony Hill” erscheinen. Am 18. Juni wird er seine neuen Songs im Z7 in Pratteln zum Besten geben.