Culturescapes Griechenland 2017 auf Radio X Monday, October 23, 2017

Claire Micaleff und Rebecca Häusel nehmen euch mit

… auf eine kulinarische Reise

… zum Gespräch mit der griechischen Kulturministerin Lydia Koniordou

… in eine Probe zu “Money Piece One (Comedy)” mit Marcel Schwald

… und zu Philine Erni, die über Hintergrundinfos zum Festival spricht.

Jetzt zum Nachhören – mit viel griechischer Musik – in in der HörboX vom 21. Oktober 2017. Teil 2 folgt am 18. November um 16 Uhr auf Radio X.