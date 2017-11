Das alternative Comic Fest im Hirschi! Tuesday, November 28, 2017

Zum 3. Mal in Folge findet das Comic Fest im Hirscheneck statt. Dieses Jahr wird es das grösste bisher sein: 3 Nächte und 2 Tage lang. Initiiert wurde es vom Hirschi beheimateten Künstler Koostella und richtet sich vor allem an Kreative mit dem Hang zum Alternativen, ganz im Zeichen des Do It Yourself Ethos. Hört mehr im Kulturtipp von Mirco Kaempf.

Programm Tag 1 / Programm Tag 2 / Programm Tag 3