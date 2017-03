Hörbox: Die BScene 2017 erobert am 17. und 18. März das Klein- und Grossbasel Thursday, March 2, 2017

Am 17. und 18. März findet die BScene 2017 statt. Das mittlerweile 20-Jahre alte Clubfestival ist einer der wichtigsten Termine in der Basler Event-Agenda. Dass die Stadt mehr Clubs und Bars dazugewonnen, als sie verloren hat, beweist die Entwicklung der BScene im 2017. Neu dazu gekommen sind zum Beispiel das Terror Samba oder das Huckebein im Kleinbasel. Auch das SUD ist als Konzertlocation wieder neu auf der BScene-Karte zu finden.

