Between The Beats mit Roosevelt, Romano und Von wegen Lisbeth Friday, April 7, 2017

Das sympathische Indie-Festival Between The Beats präsentiert in der diesjährigen Ausgabe besonders viele deutsche Bands wie Roosevelt, Romano oder auch von wegen Lisbeth. Aber eine britische Band: Clock Opera ist einer der grossen Geheimtipps auf dem Line-Up. Between the Beats findet am 7. und 8. April im Burghof und alten Wasserwerk in Lörrach statt. Mehr dazu hört Ihr von Danielle Bürgin.