Be Aware and Share: Für die Basler Hilfsorganisation gibt es weiter zu tun auf Chios Wednesday, February 1, 2017

Die Basler Hilfsorganisation Be Aware and Share hat im Herbst 2015 ihr Schulprojekt auf der Insel Chios in Griechenland gestartet. Flüchtlingskinder aus Syrien, Afghanistan aber auch Somalia und Eritrea bekommen dort eine Oase des Friedens. Sie gehen zur Schule, lernen das Leben als Kind wieder zu geniessen und finden Ruhe vom Campalltag. Initiator Baschi Seelhofer hat erst kürzlich beschlossen, dass er mindestens für ein weiteres Jahr auf Chios bleiben will. Mehr von Danielle Bürgin.