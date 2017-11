Baselbieter Stimmbevölkerung für Läufelfingerli Sunday, November 26, 2017

Das Läufelfingerli ist gerettet: Das Baselbieter Stimmvolk entscheidet sich gegen die Pläne von Regierung und Parlament. Mit 35 Prozent Nein-Stimmen wurden zwei Finanzbeschlüsse des 8. Generellen Leistungsauftrags im öffentlichen Verkehr (GLA) abgelehnt.

Die Änderung des Kantonalbankgesetzes wurde dagegen mit 87,48 Prozent Ja-Stimmen angenommen.

In Liestal sind die Stimmberechtigten für den neuen Quartierplan des Bahnhofsareals. 70 Prozent gaben heute bei einer Stimmbeteiligung von 44 Prozent an der Urne ihre Ja-Stimme ab. Der Bahnhof in Liestal soll somit bis 2025 aufgewertet und die Bahn-Infrastruktur ausgebaut werden. Die Kosten von voraussichtlich rund 100 Millionen Franken übernimmt die SBB Immobilien.

Bei der Nachfolge vom grünen Stadtpräsidenten Lukas Ott im Liestaler Stadtrat kommt es zum zweiten Wahlgang. Zwar holte die Grüne Marie Theres Beeler am meisten Stimmen (1448 Stimmen), verpasste aber das absolute Mehr.