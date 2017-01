Basel stimmt ab – die kantonalen Vorlagen Sunday, January 29, 2017

Am 12. Februar stimmt das Basler Stimmvolk über drei nationale und zwei kantonale Vorlagen ab. Auf kantonaler Ebene sind das: die Gesamtsanierung sowie der Umbau der Kaserne zum Kultur- und Kreiszentrum und die Aufhebung des Quorums für die Zuteilung von Sitzen bei der Wahl des Grossen Rats. Was sagen die Gegner der jeweiligen Vorlage? Was die Befürworter? Der Politspecial gibt euch Antworten.