Basel ist geprägt von der Chemie und Pharma Sunday, January 8, 2017

Die Pharma und Chemie macht einen bedeutenden Teil in Basel aus. Und das nicht erst seit gestern. Im Christoph Merian Verlag ist jetzt das Buch “Chemie und Pharma in Basel” erschienen. Die Historiker Georg Kreis und Mario König haben 5 Jahre lang die Geschichte durchforscht und in zwei Bände zusammengefasst. Mehr dazu gibt es im Beitrag von Dominik Asche