Basar Molekular – Let’s talk about Molecular Systems Engineering and other topics! Tuesday, August 8, 2017

Das National Centre of Competence in Research NCCR Molecular Systems Engineering lädt ein zum öffentlichen Wissenstalk “Challenges of Synthetic Biology” mit:

Renzo Pegoraro, Kanzler der Päpstlichen Akademie Pro Vita, Vatikan/Rom

Joyce Tait, Direktorin Innogen Institut an der Universität Edinburgh

Randall Platt, leitender Forscher am NCCR Molecular Systems Engineering, Basel

Moderation: Kai Kupferschmidt, Wissenschaftsjournalist Berlin

Im Rahmen der ersten internationalen Konferenz Molecular Systems Engineering (ICMSE 2017) in Basel können sich Besucher/innen an der Veranstaltung über aktuelle Forschungsergebnisse informieren sowie eigene Fragen stellen.

Am 27. August 2017, 16:10 Uhr, im Kollegienhaus der Universität Basel, Hörsaal 118 (Vortragssprache: Englisch)