Audioguide in der Kunsthalle Basel Thursday, June 22, 2017

In einem gemeinsamen Projekt der Kunstvermittlung Kunsthalle Basel und Radio X entwickelten Schülerinnen und Schüler einen Audioguide zur Ausstellung “Ungestalt”. Ab Donnerstag, 22. Juni, stehen am Empfang des Museums gratis Geräte zur Verfügung. Besucher/innen werden damit durch die einzelnen Ausstellungssäle geführt. Die gezeigten Kunstwerke lassen sich dank den individuell gestalteten Audiobeiträgen der Jugendlichen aus einer anderen, neuen Perspektive betrachten. Das Projekt “Lautstark” wurde zum 9. Mal durchgeführt, die Audioguides stehen bis zum 13. August in der Kunsthalle Basel sowie online zum Anhören zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Kunsthalle Basel.

Ein Beitrag von Rebecca Häusel.