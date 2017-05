«Nichts für Poser»: Art and Wheels 2017 Friday, May 12, 2017

“Art and Wheels Basel is about motorcycles and art and about nothing else.”

Bereits zum 3. Mal zelebriert Art & Wheels Motorräder und Kunst. Und die Rockmusik. Schausteller aus verschiedensten Ländern sind eingeladen, am Samstag 13.5. in der Dreispitzhalle ihre Schmuckstücke zu zeigen. Dazu gibt es Malereien, Fotografien, Pinstriping, Food&Drinks, sowie ein Ride Out am Sonntag. Eingeläutet wird dieses Event schon heute Abend in der Kaschemme: Texas Rocker “Duel” sowie Sons of Morpheus sorgen für laute Klänge. Kommentare von Mitorganisator Vinzenz Guntern hört ihr im Kulturtipp von Mirco Kaempf.