“Alki-Stübli” kommt bei den Betroffenen nicht gut an Friday, February 24, 2017

Der Claraplatz ist schon länger ein Treffpunkt für Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Daran stören sich aber gewisse Gewerbetreibende am Claraplatz und deren Kundschaft. Im November wurde ein Vorstoss eingereicht, in dem ein sogenanntes “Alki-Stübli” gefordert wurde. Dagegen wehrt sich nun das Forum für kritische soziale Arbeit und organisiert morgen die öffentliche Aktion “für ein vielseitiges Basel” auf dem Claraplatz. Von Claire Micallef