Album der Woche: Zøla – Solar Monday, May 29, 2017

Diese Woche bleiben wir mal Zuhause, denn unser Album der Woche stammt vom Basler Musiker Zøla. Der 19-jährige mit angolanischen Wurzeln heisst mit vollem Namen Naim Zola Mbundu. Schon mit 13 Jahren hat er Musik produziert und nach seiner EP “Boy In The North” letztes Jahr folgt nun seine Debüt-Platte Solar (VÖ 2.6.2017). Man darf sich einstimmen auf einen Mix aus Pop, Electronica und Hip Hop mit klangvollen Live-Instrumenten. Mehr dazu im Beitrag.

Wer übrigens an die Plattentaufe möchte, sollte am 10. Juni in der Kaschemme vorbeischauen.

