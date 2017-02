Album der Woche: Zeal & Ardor – ‘Devil Is Fine’ Monday, February 27, 2017

Es wurde bereits zu einem der besten Metal Alben vom Rolling Stone gekürt, für Noisey (US.) gar, gehörte es zu den 10 besten letzten Jahres. So skurril und eindringlich ist diese Mischung von Chaing Gang Songs und Black Metal. Nun hat “Devil Is Fine” einen offiziellen Release via Radicalis erhalten, und das Abenteuer beginnt: Das erste gebührende Live Konzert von Zeal & Ardor folgt Ende April (Czar of Crickets Festival).

Der Mann hinter Zeal & Ardor heisst Manuel Gagneux (Birdmask) und hat mit uns und seiner Liveband über “Devil Is Fine” gesprochen. Im Albumtipp, von Mirco Kaempf.

