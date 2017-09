Album der Woche: World of the Waking State von Steffi (Ostgut Ton) Monday, September 11, 2017

Die Berliner DJ und Produzentin Steffi veröffentlicht mit World of the Waking State ihr drittes Album World of the Waking State (auf Ostgut Ton). Zehn eher experimentelle, ruhige Tracks, die weniger für den Dancefloor gedacht sind. Für die Arbeit am neuen Album hat sich Steffi ganz bewusst kein spezielles Konzept wie bei den Vorgängeralben überlegt. Dies erklärt sie gegenüber Radio X im Kulturtipp zu ihrem neuen Album.