Album der Woche: Ty Segall – 'Ty Segall'

Seit fast einer Dekade beschenkt uns der kalifornische Garage-Rockstar Ty Segall beinahe jährlich mit einer LP. Das selbstbetitelte 9. Studioalbum (Das 2. Selbstbetitelte seit seinem Debüt von 2008) glänzt mit einer Spannweite, die einen Überblick über seine ‘Vielsaitigkeit’ zu geben scheint. Zwischen E-Gitarren Blockbustern (The Only One) und süffisant akkustischen Liedern (Take Care To Comb Your Hair) besteht durchwegs eine balancierte LoFi-Harmonie. Speziell erwähnt sei an dieser Stelle das 10minütige Warm Hands (Freedom Returned), das all jene Elemente auf einen Wumms zu kombinieren scheint. Das Album ist letzten Freitag via Drag City erschienen. Von Mirco Kaempf

