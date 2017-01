Album der Woche: The xx – I See You Monday, January 16, 2017

Die dritte Scheibe der englischen Band The xx ist unser neustes Album der Woche. Kenner erwarteten gewohnt misteriöses Gehauche von Oliver Sim und Romy Madley Croft, begleitet von sparsamer Verwendung der Drum Machine durch Jamie Smith (besser bekannt unter seinem Künstlernamen Jamie xx). Wider Erwarten ist die neue Platte “I See You” ein Pop-Album, das weit entfernt ist von der bedrückenden Stimmung ihrer beiden ersten Alben (xx, Coexist). Wie das klingt, hört Ihr im Beitrag.

Und wer The xx gerne live erleben möchte, kann dies am 18.02 2017 in der St. Jakobshalle in Basel.

