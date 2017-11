Album der Woche: Sampa The Great mit Birds and the BEE9 Monday, November 20, 2017

Mit Birds and the BEE9 hat die 24-jährige Rapperin Sampa The Great ihre zweite LP vor kurzem released (auf Big Dada). Ihre Texte handeln von der Zerrissenheit zwischen zwei Kontinenten, von Heimweh und Einsamkeit – aber auch von Respekt gegenüber seiner Mitmenschen. Danielle Bürgin hat sich dieses höchst vielseitige Album angehört.