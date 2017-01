Album der Woche: Letherette – Last Night On The Planet Monday, January 2, 2017

Musikalisch starten wir mit dem englischen Electro-Duo Letherette und ihrem 2. Album ‘Last Night On The Planet’ ins neue Jahr. Andrew Harber und Richard Roberts (die beiden sind übrigens in derselben stürmischen Nacht in der Stadt Wolverhampton UK geboren worden) verstehen es, House Music mit Hip Hop-Elementen zu vermischen und mit einer Prise melodiöser Synthies und gekonnten Samples einen schmackhaften Sound zu produzieren, der sich verglichen zum Debut stärker in Richtung Deep House und Ambient entwickelt hat. Wie das Ganze klingt, hört Ihr im Beitrag von Ardita Zeqiri.

Soundcloud

Facebook