Album der Woche: Fetsum setzt mit seinen Songs ein Zeichen Monday, December 5, 2016

Der Deutsche Musiker Fetsum ist seit seinem Debutalbum im Sommer 2012 („The Colors Of Hope“) zu einem Künstler gewachsen, der mit seiner Musik und seiner Erfahrung auch gesellschaftlich etwas verändern und bewegen will. Mit der „Light In A Dark Place“ EP ist es dem Wahl-Berliner nun gelungen Musik zu machen, die exakt den Zeitgeist widerspiegelt. Warum, hört ihr im Kulturtipp von Danielle Bürgin: