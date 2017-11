Album der Woche: Circuit des Yeux – ‘Reaching For Indigo’ Monday, October 30, 2017

Haley Fohr dirigiert den Folk in experimentelle Sphären. Als Circuit des Yeux erscheint ihr neues Album “Reaching For Indigo“. In den Liner Notes des Albums spricht sie von einem nicht-religiösen, aber spirituellen Erwachen, das ihr ganzes Leben verändert hat. Das Album schrieb sie in einer Zeit, wo sie Farben intensiver wahrnahm, und Muster der Natur beobachtete. Entstanden ist ein Album das sich ansiedelt, irgendwo zwischen Klangmalerei und der Neu-entdeckung der Welt. Im Albumtipp von Mirco Kaempf

