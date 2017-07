Album der Woche: Art Feynman – Blast Off Through The Wicker Monday, July 24, 2017

Nachdem sich Luke Temple in der Vergangenheit musikalisch in diversen Musikrichtungen bewegt hat, scheint seine Rastlosigkeit mit dem Debütalbum «Blast Off Through The Wicker» und der neuen Persona ‘Art Feynman’ ein Ende zu haben. Wie sich ein Mix aus Dub und experimentellem Rock à la 70’s anhört, erzählt euch Ardita Zeqiri im Beitrag zum Album der Woche.

