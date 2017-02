Afrika-Sendereihe “Schwarz/Weiss” in der HörboX Wednesday, February 15, 2017

Die Sendereihe “Schwarz/Weiss” von 2016 wird auf Radio X jeweils am dritten Samstag des Monats wiederholt: in der HörboX am Samstag um 16 Uhr

und in der Wiederholung am Sonntag um 10 Uhr.

18. und 19. Februar 2017 – Kunst

18. und 19. März 2017 – Rohstoffe und Landwirtschaft

15. und 16. April 2017 – Entwicklungspolitik

20. und 21. Mai 2017 – Nordafrika

17. und 18. Juni 2017 – Literatur

15. und 16. Juli 2017 – Wirtschaft

Hier findet ihr mehr Informationen zu “Schwarz/Weiss”, die Afrika-Sendereihe auf Radio X.