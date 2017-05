Imagine Festival 2017 Friday, May 19, 2017

Am 09. und 10. Juni findet das Imagine Festival statt. Neu findet es im Holzpark Klybeck im Hafenareal Basel statt. In Zusammenarbeit mit den bestehenden Kultur- und Gastroinstitutionen im Holzpark Klybeck wird ein vielseitiges Angebot in einem jungen, aufkommenden Quartier durchgeführt. Vom Line-Up her wird es erneut einen vielseitigen Mix aus aufstrebenden Künstlern aus dem In- und Ausland geben. Das Imagine Festival wird von Radio X präsentiert.